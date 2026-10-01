Телевизор ASANO 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T
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Характеристики
Описание товара Телевизор ASANO 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T
? Телевизор ASANO 32LH5011T — это идеальное решение для тех, кто ищет качественное изображение и функциональность в компактном формате. С диагональю экрана 32 дюйма и разрешением 1366x768 (HD), он отлично впишется в любое пространство, будь то кухня или дача. ? Благодаря технологии прямой подсветки (Direct LED) и частоте матрицы 60 Гц, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Этот телевизор поддерживает Smart TV на платформе Салют ТВ, что открывает доступ к множеству приложений и контента. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и микрофоном позволяет легко находить нужные программы и фильмы. Подключение к Wi-Fi и наличие Bluetooth обеспечивают простоту в использовании и возможность подключения различных устройств. ?? Не забывайте о возможности подключения через HDMI и USB, что делает телевизор универсальным для просмотра контента с разных источников. ? С мощностью звуковой системы 14 Вт и поддержкой различных ТВ-тюнеров, ASANO 32LH5011T станет отличным выбором для комфортного просмотра любимых передач и фильмов.
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