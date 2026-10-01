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Телевизор LEFF 32" DLED FHD SALUT SMART 32F690T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LEFF 32" DLED FHD SALUT SMART 32F690T

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Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 1
Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 2
Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 3
Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 4
Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 5
Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 6
Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 7
Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 1
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 2
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 3
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 4
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 5
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 6
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 7
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32F690T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 580 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 32" DLED FHD SALUT SMART 32F690T
12 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3; композитный вход — 1; USB — 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор LEFF 32" DLED FHD SALUT SMART 32F690T

Телевизоры/ Телевизор LCD 32" FHD SALUT SMART 32F690T LEFFТелевизор Leff 32F690T черного цвета работает на базе ОС Салют ТВ и оснащен технологией Smart TV. Благодаря этому вы сможете смотреть контент в интернете, общаться в соцсетях, скачивать приложения и игры. Смарт ТВ позволяет управлять эфиром: включать программы из архива, перематывать передачи, ставить кино на паузу. Подключение к интернету осуществляется через канал LAN и сеть Wi-Fi. Экран диагональю 31.5" с разрешением 1920?1080 подойдет для комнат площадью 8-12 м?. Изображение будет четко видно на расстоянии до 1-2 м. Телевизор Leff 32F690T поддерживает управление через голосового помощника. С его помощью вы сможете давать команды голосом и не пользоваться пультом. Интеграция в экосистему Умный дом Sber превращает телевизор в центральный хаб. Через него можно управлять бытовой техникой, просматривать видео с камер наблюдения, регулировать датчики температуры, влажности. Аудиосистема с поддержкой Dolby Digital играет объемный звук в формате 5.1. К телевизору можно подключить цифровую антенну и старые аналоговые устройства через композитный mini AV: DVD-плееры, видеомагнитофоны VHS, ретро-консоли. В слот CI/PCMCIA можно установить карту с доступом к кабельному или спутниковому телевидению.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 32" DLED FHD SALUT SMART 32F690T




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3; композитный вход — 1; USB — 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизоры/ Телевизор LCD 32" FHD SALUT SMART 32F690T LEFFТелевизор Leff 32F690T черного цвета работает на базе ОС Салют ТВ и оснащен технологией Smart TV. Благодаря этому вы сможете смотреть контент в интернете, общаться в соцсетях, скачивать приложения и игры. Смарт ТВ позволяет управлять эфиром: включать программы из архива, перематывать передачи, ставить кино на паузу. Подключение к интернету осуществляется через канал LAN и сеть Wi-Fi. Экран диагональю 31.5" с разрешением 1920?1080 подойдет для комнат площадью 8-12 м?. Изображение будет четко видно на расстоянии до 1-2 м. Телевизор Leff 32F690T поддерживает управление через голосового помощника. С его помощью вы сможете давать команды голосом и не пользоваться пультом. Интеграция в экосистему Умный дом Sber превращает телевизор в центральный хаб. Через него можно управлять бытовой техникой, просматривать видео с камер наблюдения, регулировать датчики температуры, влажности. Аудиосистема с поддержкой Dolby Digital играет объемный звук в формате 5.1. К телевизору можно подключить цифровую антенну и старые аналоговые устройства через композитный mini AV: DVD-плееры, видеомагнитофоны VHS, ретро-консоли. В слот CI/PCMCIA можно установить карту с доступом к кабельному или спутниковому телевидению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 32" DLED FHD SALUT SMART 32F690T - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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