Top.Mail.Ru
Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5020T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5020T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 1
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 2
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 3
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 4
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 5
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 6
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 7
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 8
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 9
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 10
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 11
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 1
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 2
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 3
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 4
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 5
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 6
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 7
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 8
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 9
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 10
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 11
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 580 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5020T
12 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 HDMI, 2 USB, антенный вход, композитный mini AV, стерео-аудио, CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5020T

? Платформа Smart TV Салют ТВ открывает доступ к множеству приложений и контента, позволяя наслаждаться любимыми фильмами и сериалами в любое время. ? Телевизор ASANO 32LH5020T оснащен HDMI 2.0, что обеспечивает высокое качество передачи изображения и звука. С тремя HDMI-портами вы сможете подключить несколько устройств одновременно. ? Прямая подсветка (Direct LED) гарантирует яркие и насыщенные цвета, а разрешение 1366x768 (HD) делает просмотр комфортным и приятным. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и микрофоном позволяет легко находить нужный контент, просто произнося название фильма или программы. ? Благодаря безрамочному дизайну, телевизор выглядит стильно и современно, а его компактные размеры делают его идеальным выбором для кухни или дачи. ?? С мощностью звуковой системы 14 Вт, вы сможете наслаждаться качественным звуком, который дополнит ваши впечатления от просмотра. ? Подключение по Wi-Fi и наличие Bluetooth обеспечивают удобство в использовании, а два USB-порта позволяют легко воспроизводить мультимедийные файлы с флешек. ? Крепление VESA 200x200 дает возможность установить телевизор на стену, освобождая пространство и создавая уютную атмосферу в вашем доме.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5020T




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 HDMI, 2 USB, антенный вход, композитный mini AV, стерео-аудио, CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
? Платформа Smart TV Салют ТВ открывает доступ к множеству приложений и контента, позволяя наслаждаться любимыми фильмами и сериалами в любое время. ? Телевизор ASANO 32LH5020T оснащен HDMI 2.0, что обеспечивает высокое качество передачи изображения и звука. С тремя HDMI-портами вы сможете подключить несколько устройств одновременно. ? Прямая подсветка (Direct LED) гарантирует яркие и насыщенные цвета, а разрешение 1366x768 (HD) делает просмотр комфортным и приятным. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и микрофоном позволяет легко находить нужный контент, просто произнося название фильма или программы. ? Благодаря безрамочному дизайну, телевизор выглядит стильно и современно, а его компактные размеры делают его идеальным выбором для кухни или дачи. ?? С мощностью звуковой системы 14 Вт, вы сможете наслаждаться качественным звуком, который дополнит ваши впечатления от просмотра. ? Подключение по Wi-Fi и наличие Bluetooth обеспечивают удобство в использовании, а два USB-порта позволяют легко воспроизводить мультимедийные файлы с флешек. ? Крепление VESA 200x200 дает возможность установить телевизор на стену, освобождая пространство и создавая уютную атмосферу в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5020T - данный товар вы можете купить по цене 12580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...