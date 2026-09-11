Оперативная память Crucial 16GB DDR4 SODIMM (CT16G4SFS832A)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Crucial 16GB DDR4 SODIMM (CT16G4SFS832A)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным выбором для владельцев ноутбуков и компактных систем, таких как NUC или мини-ПК, которым требуется надежный и качественный апгрейд. Он идеально подходит для повседневных задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с большим количеством вкладок, использование офисных пакетов и просмотр мультимедиа. Для более ресурсоемких сценариев, например, монтажа видео или современных игр, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для активации двухканального режима, что значительно повысит общую отзывчивость системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Данная планка выполнена в форм-факторе SO-DIMM, который предназначен исключительно для ноутбуков, ультрабуков, моноблоков и компактных настольных систем. Это означает, что данный модуль физически не подойдет для стандартного настольного компьютера, где используются более крупные планки DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является сбалансированным вариантом для большинства современных ноутбуков, позволяя комфортно работать в многозадачном режиме. Рабочая частота памяти составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. На практике это выражается в более быстрой загрузке приложений, уменьшении подтормаживаний при переключении между задачами и общем повышении плавности работы системы, особенно при использовании интегрированной графики, которая активно задействует оперативную память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критически важно для мобильных устройств. Тайминги модуля соответствуют стандартному профилю JEDEC для данной частоты, обеспечивая стабильную работу без дополнительных настроек. Данная модель не поддерживает профили экстремального разгона вроде XMP, что типично для большинства ноутбучных решений, и работает на заявленных параметрах сразу после установки, гарантируя максимальную совместимость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными ноутбуками и компактными платформами, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR4. Он предназначен для работы с процессорами Intel и AMD мобильного сегмента, поддерживающими стандарт DDR4-3200. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объёма на один слот, общего объёма памяти и поддерживаемых частот, так как ноутбуки часто имеют более строгие ограничения, чем настольные ПК.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов, что является нормой для ноутбучной памяти. Это гарантирует гарантированную совместимость с любым, даже самым тонким корпусом ноутбука, и отсутствие проблем с установкой из-за нехватки пространства. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как модуль работает на штатном напряжении и в мобильных системах с эффективным контролем теплового режима.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме, который может увеличить скорость работы памяти до двух раз, рекомендуется приобрести и установить второй абсолютно идентичный модуль в парный слот. Если в вашем ноутбуке уже установлена одна планка, старайтесь подбирать новую с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом - для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым моментом является проверка физической и технической совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук использует память именно формата DDR4 SO-DIMM, а не более старый DDR3 или новый DDR5. Помните, что установка памяти в ноутбук часто требует разборки корпуса и может аннулировать гарантию, поэтому эту операцию лучше доверить специалистам. Данный модуль от Crucial - это надежное и простое решение для расширения оперативной памяти, которое идеально подойдет для апгрейда ноутбука с целью повышения многозадачности, но не стоит ожидать от него рекордных показателей разгона или экстремального охлаждения, так как его главные задачи - стабильность и совместимость.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным выбором для владельцев ноутбуков и компактных систем, таких как NUC или мини-ПК, которым требуется надежный и качественный апгрейд. Он идеально подходит для повседневных задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с большим количеством вкладок, использование офисных пакетов и просмотр мультимедиа. Для более ресурсоемких сценариев, например, монтажа видео или современных игр, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для активации двухканального режима, что значительно повысит общую отзывчивость системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Данная планка выполнена в форм-факторе SO-DIMM, который предназначен исключительно для ноутбуков, ультрабуков, моноблоков и компактных настольных систем. Это означает, что данный модуль физически не подойдет для стандартного настольного компьютера, где используются более крупные планки DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является сбалансированным вариантом для большинства современных ноутбуков, позволяя комфортно работать в многозадачном режиме. Рабочая частота памяти составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. На практике это выражается в более быстрой загрузке приложений, уменьшении подтормаживаний при переключении между задачами и общем повышении плавности работы системы, особенно при использовании интегрированной графики, которая активно задействует оперативную память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критически важно для мобильных устройств. Тайминги модуля соответствуют стандартному профилю JEDEC для данной частоты, обеспечивая стабильную работу без дополнительных настроек. Данная модель не поддерживает профили экстремального разгона вроде XMP, что типично для большинства ноутбучных решений, и работает на заявленных параметрах сразу после установки, гарантируя максимальную совместимость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными ноутбуками и компактными платформами, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR4. Он предназначен для работы с процессорами Intel и AMD мобильного сегмента, поддерживающими стандарт DDR4-3200. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объёма на один слот, общего объёма памяти и поддерживаемых частот, так как ноутбуки часто имеют более строгие ограничения, чем настольные ПК.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов, что является нормой для ноутбучной памяти. Это гарантирует гарантированную совместимость с любым, даже самым тонким корпусом ноутбука, и отсутствие проблем с установкой из-за нехватки пространства. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как модуль работает на штатном напряжении и в мобильных системах с эффективным контролем теплового режима.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме, который может увеличить скорость работы памяти до двух раз, рекомендуется приобрести и установить второй абсолютно идентичный модуль в парный слот. Если в вашем ноутбуке уже установлена одна планка, старайтесь подбирать новую с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом - для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым моментом является проверка физической и технической совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук использует память именно формата DDR4 SO-DIMM, а не более старый DDR3 или новый DDR5. Помните, что установка памяти в ноутбук часто требует разборки корпуса и может аннулировать гарантию, поэтому эту операцию лучше доверить специалистам. Данный модуль от Crucial - это надежное и простое решение для расширения оперативной памяти, которое идеально подойдет для апгрейда ноутбука с целью повышения многозадачности, но не стоит ожидать от него рекордных показателей разгона или экстремального охлаждения, так как его главные задачи - стабильность и совместимость.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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