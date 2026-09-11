Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56
Наушники SmartBuy — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Эти беспроводные вкладыши выполнены в элегантном белом цвете и обеспечивают полный комфорт и свободу движений благодаря надежному Bluetooth-соединению. Оснащенные встроенным микрофоном, они позволяют легко совершать звонки и общаться без дополнительных устройств. Сопротивление в 32 ? обеспечивает отличное качество звука, поэтому вы сможете насладиться любимой музыкой или подкастами в любой обстановке. Работая на одном заряде до 3 часов, эти наушники идеально подходят для активного ритма жизни, будь то поездки по городу, занятия спортом или отдых. SmartBuy сочетает в себе современные технологии и привлекательный дизайн, предлагая оптимальное решение для каждого, кто ценит комфорт и качество.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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