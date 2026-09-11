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Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56

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Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56 - фото 1
Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56 - фото 2
Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56 - фото 1
  • Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56 - фото 2
  • Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
870 руб.  1 033 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579459
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56

Наушники SmartBuy — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Эти беспроводные вкладыши выполнены в элегантном белом цвете и обеспечивают полный комфорт и свободу движений благодаря надежному Bluetooth-соединению. Оснащенные встроенным микрофоном, они позволяют легко совершать звонки и общаться без дополнительных устройств. Сопротивление в 32 ? обеспечивает отличное качество звука, поэтому вы сможете насладиться любимой музыкой или подкастами в любой обстановке. Работая на одном заряде до 3 часов, эти наушники идеально подходят для активного ритма жизни, будь то поездки по городу, занятия спортом или отдых. SmartBuy сочетает в себе современные технологии и привлекательный дизайн, предлагая оптимальное решение для каждого, кто ценит комфорт и качество.

Отзывы о товаре Наушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
3
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники SmartBuy — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Эти беспроводные вкладыши выполнены в элегантном белом цвете и обеспечивают полный комфорт и свободу движений благодаря надежному Bluetooth-соединению. Оснащенные встроенным микрофоном, они позволяют легко совершать звонки и общаться без дополнительных устройств. Сопротивление в 32 ? обеспечивает отличное качество звука, поэтому вы сможете насладиться любимой музыкой или подкастами в любой обстановке. Работая на одном заряде до 3 часов, эти наушники идеально подходят для активного ритма жизни, будь то поездки по городу, занятия спортом или отдых. SmartBuy сочетает в себе современные технологии и привлекательный дизайн, предлагая оптимальное решение для каждого, кто ценит комфорт и качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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