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Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT

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Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT - фото 1
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579336
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутаторы
Габаритные размеры, мм
304 x 212 x 71
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х9
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT

Коммутатор MikroTik netFiber 9 (CRS310-1G-5S-4S+OUT) относится к 300-й серии высокопроизводительных коммутаторов Cloud Router Switch (CRS). На нем есть 1 гигабитный ethernet-интерфейс, 5 интерфейсов SFP и четыре 10-гигабитных интерфейса SFP+. Все интерфейсы объединены через один свитч-чип с поддержкой неблокирующей коммутации. На устройстве отсутствует USB-интерфейс, разъем под карту памяти и поддержка Wi-Fi.

Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутаторы
Габаритные размеры, мм
304 x 212 x 71
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор MikroTik netFiber 9 (CRS310-1G-5S-4S+OUT) относится к 300-й серии высокопроизводительных коммутаторов Cloud Router Switch (CRS). На нем есть 1 гигабитный ethernet-интерфейс, 5 интерфейсов SFP и четыре 10-гигабитных интерфейса SFP+. Все интерфейсы объединены через один свитч-чип с поддержкой неблокирующей коммутации. На устройстве отсутствует USB-интерфейс, разъем под карту памяти и поддержка Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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