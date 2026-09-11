Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP отличается простотой управления благодаря поддержке веб-интерфейса и облачной технологии. Устройство обеспечивает возможность организации производительной сети в организации или в частном домовладении. В оснащение коммутатора входят 24 гигабитных порта, половина из которых обладает поддержкой PoE. Вы сможете обеспечить питание по витой паре любых PoE-совместимых устройств, в том числе – точек доступа, IP-телефонов и IP-камер. Суммарный бюджет PoE, равный 130 Вт, позволяет не испытывать сложностей с выбором оборудования. Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP характеризуется пропускной способностью 48 Гбит/с, достаточной для эффективной работы всех портов с полной загрузкой. Устройство может устанавливаться в стойку или монтироваться на стену. Также допустима настольная установка. Монтажный набор и резиновые ножки входят в комплект поставки. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора – от 0 до 40 °C. Металлический корпус устройства способствует достижению необходимой эффективности отвода тепла.
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