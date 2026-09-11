Top.Mail.Ru
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 1
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 2
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 3
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 4
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 5
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 4
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 5
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579241
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
39х34х8
Вес, кг.
3.46

Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F

Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP отличается простотой управления благодаря поддержке веб-интерфейса и облачной технологии. Устройство обеспечивает возможность организации производительной сети в организации или в частном домовладении. В оснащение коммутатора входят 24 гигабитных порта, половина из которых обладает поддержкой PoE. Вы сможете обеспечить питание по витой паре любых PoE-совместимых устройств, в том числе – точек доступа, IP-телефонов и IP-камер. Суммарный бюджет PoE, равный 130 Вт, позволяет не испытывать сложностей с выбором оборудования. Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP характеризуется пропускной способностью 48 Гбит/с, достаточной для эффективной работы всех портов с полной загрузкой. Устройство может устанавливаться в стойку или монтироваться на стену. Также допустима настольная установка. Монтажный набор и резиновые ножки входят в комплект поставки. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора – от 0 до 40 °C. Металлический корпус устройства способствует достижению необходимой эффективности отвода тепла.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP отличается простотой управления благодаря поддержке веб-интерфейса и облачной технологии. Устройство обеспечивает возможность организации производительной сети в организации или в частном домовладении. В оснащение коммутатора входят 24 гигабитных порта, половина из которых обладает поддержкой PoE. Вы сможете обеспечить питание по витой паре любых PoE-совместимых устройств, в том числе – точек доступа, IP-телефонов и IP-камер. Суммарный бюджет PoE, равный 130 Вт, позволяет не испытывать сложностей с выбором оборудования. Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP характеризуется пропускной способностью 48 Гбит/с, достаточной для эффективной работы всех портов с полной загрузкой. Устройство может устанавливаться в стойку или монтироваться на стену. Также допустима настольная установка. Монтажный набор и резиновые ножки входят в комплект поставки. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора – от 0 до 40 °C. Металлический корпус устройства способствует достижению необходимой эффективности отвода тепла.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP-EU0101F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...