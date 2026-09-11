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Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый

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Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 1
Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 2
Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 3
Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 4
Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 5
Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 6
Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 7
Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 1
  • Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 2
  • Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 3
  • Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 4
  • Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 5
  • Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 6
  • Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 7
  • Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577616
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х40х40
Вес, кг.
2.3

Описание товара Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый

Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый

Отзывы о товаре Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос ручной Samsung Jet VS15A6031R5/EV 410Вт серебристый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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