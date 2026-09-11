Кювета пластмассовая для валиков, 330х350мм, Сибртех (81419)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма
прямоугольная
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%90 руб. 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577415
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Форма
прямоугольная
Материал
пластик
Цвет
синий
Комплектация
Кювета для валиков - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х33х7
Вес, кг.
1
Описание товара Кювета пластмассовая для валиков, 330х350мм, Сибртех (81419)
Кювета Sparta 81419 330 х 350 мм предназначена для набора, раскатывания и отжима лакокрасочных материалов. Это удобное приспособление пригодится при проведении малярных работ для контроля расхода и количества краски на валике, что обеспечит качественное окрашивание.
Преимущества
- Кювета легко выдерживает интенсивное использование, т.к. выполнена из ударопрочной пластмассы, стойкой к воздействию растворителей.
- Для экономичного расхода ЛКМ и их равномерного распределения по валику предусмотрена рифлёная платформа.
- Кювета оснащена широкими ножками, которые обеспечивают ее устойчивость.
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Бренд
СИБРТЕХ
Форма
прямоугольная
Материал
пластик
Цвет
синий
Комплектация
Кювета для валиков - 1 шт
Страна производитель
Россия
Кювета Sparta 81419 330 х 350 мм предназначена для набора, раскатывания и отжима лакокрасочных материалов. Это удобное приспособление пригодится при проведении малярных работ для контроля расхода и количества краски на валике, что обеспечит качественное окрашивание.
Преимущества
- Кювета легко выдерживает интенсивное использование, т.к. выполнена из ударопрочной пластмассы, стойкой к воздействию растворителей.
- Для экономичного расхода ЛКМ и их равномерного распределения по валику предусмотрена рифлёная платформа.
- Кювета оснащена широкими ножками, которые обеспечивают ее устойчивость.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кювета пластмассовая для валиков, 330х350мм, Сибртех (81419) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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