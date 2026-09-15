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Кельма штукатура STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КШ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кельма штукатура STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КШ

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Кельма штукатура STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КШ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кельма штукатура STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КШ
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х9
Вес, г.
250

Описание товара Кельма штукатура STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КШ

Кельма штукатура с пластмассовой ручкой STAYER STANDARD КШ 08250-3 служит для удобного нанесения и равномерного распределения штукатурных смесей по необходимым поверхностям. Инструмент удобен в использовании. В зоне обхвата расположена пластиковая ручка. Рабочее полотно изготовлено из прочной стали и защищено от ржавчины при помощи лакового покрытия.



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Отзывы о товаре Кельма штукатура STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КШ




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма штукатура с пластмассовой ручкой STAYER STANDARD КШ 08250-3 служит для удобного нанесения и равномерного распределения штукатурных смесей по необходимым поверхностям. Инструмент удобен в использовании. В зоне обхвата расположена пластиковая ручка. Рабочее полотно изготовлено из прочной стали и защищено от ржавчины при помощи лакового покрытия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма штукатура STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КШ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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