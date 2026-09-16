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Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100)

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Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 1
Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 2
Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 3
Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 4
Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
  • Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 1
  • Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 2
  • Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 3
  • Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 4
  • Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100)
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, г.
150

Описание товара Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100)

Зажим для системы выравнивания плитки СВП ЗУБР 100 шт, 1 мм 33861-100 предназначен для укладки керамической плитки и керамогранита. С его помощью поверхность выравнивается по плоскости. Изготовлен из высокопрочного пластика, что предотвращает растягивание во время высыхания клеевого состава и обеспечивает прочную фиксацию плитки. Имеет «технический шов» у основания, что обеспечивает точный отрыв у самого основания зажима. Место сцепления с клином сделано острым конусом, что гарантирует прочную фиксацию плитки.



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Отзывы о товаре Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
Страна производитель
Россия
Описание
Зажим для системы выравнивания плитки СВП ЗУБР 100 шт, 1 мм 33861-100 предназначен для укладки керамической плитки и керамогранита. С его помощью поверхность выравнивается по плоскости. Изготовлен из высокопрочного пластика, что предотвращает растягивание во время высыхания клеевого состава и обеспечивает прочную фиксацию плитки. Имеет «технический шов» у основания, что обеспечивает точный отрыв у самого основания зажима. Место сцепления с клином сделано острым конусом, что гарантирует прочную фиксацию плитки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 100 шт, система выравнивания плитки (33861-100) - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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