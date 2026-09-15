Кельма отделочника STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КО
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Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 611796
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260 руб.
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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х10
Вес, г.
230
Описание товара Кельма отделочника STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КО
Кельма отделочника с пластмассовой ручкой STAYER STANDARD КО 08250-1 используется для работы со строительными смесями. Обеспечивает равномерное их нанесение на различные поверхности. Изделие оснащено пластмассовой ручкой и стальным полотном с защитным лаковым покрытием. Размер полотна: 160х100х120 мм.
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Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Страна производитель
Китай
Кельма отделочника с пластмассовой ручкой STAYER STANDARD КО 08250-1 используется для работы со строительными смесями. Обеспечивает равномерное их нанесение на различные поверхности. Изделие оснащено пластмассовой ручкой и стальным полотном с защитным лаковым покрытием. Размер полотна: 160х100х120 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кельма отделочника STAYER ?STANDARD? с пластмассовой ручкой, КО - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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