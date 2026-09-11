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Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-4356 7л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-4356 7л.с.

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
2.2
Задний ход
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
34 480 руб.  37 538 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574230
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
2.2
Задний ход
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х70
Вес, кг.
65

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-4356 7л.с.

Благодаря бензиновому приводу, мощность аппарата позволяет быстро и качественно справляться со значительными объемами снега, не затрачивая много сил при работе.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-4356 7л.с.




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
2.2
Задний ход
да
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря бензиновому приводу, мощность аппарата позволяет быстро и качественно справляться со значительными объемами снега, не затрачивая много сил при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-4356 7л.с. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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