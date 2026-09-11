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Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K)

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Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 6
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 7
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 8
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 9
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 6
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 7
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 8
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 9
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569326
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Type-A
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
330

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K)

Внешний жесткий диск Silicon Power предлагает надежное и вместительное решение для хранения данных, сочетающее в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот HDD-диск объемом 2 Тб станет идеальным выбором для пользователей, которым необходимо удобное и эффективное устройство для резервного копирования и транспортировки значительных объемов информации. Компактный форм-фактор 2.5 дюйма позволяет легко уместить устройство в рюкзаке или даже в кармане, что делает его идеальным спутником в поездках или деловых поездках. Корпус жесткого диска выполнен из прочного пластика, который обеспечивает отличную защиту от физических повреждений, а элегантный черный цвет придает устройству современный и универсальный вид, подходящий для любого стиля. Подключение осуществляется через интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, который предлагает высокую скорость передачи данных, обеспечивая быстродействие и экономия вашего времени при перемещении больших файлов. Бренд Silicon Power известен своей надежностью и качеством, что делает этот жесткий диск отличным выбором для долговременного использования.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Type-A
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Silicon Power предлагает надежное и вместительное решение для хранения данных, сочетающее в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот HDD-диск объемом 2 Тб станет идеальным выбором для пользователей, которым необходимо удобное и эффективное устройство для резервного копирования и транспортировки значительных объемов информации. Компактный форм-фактор 2.5 дюйма позволяет легко уместить устройство в рюкзаке или даже в кармане, что делает его идеальным спутником в поездках или деловых поездках. Корпус жесткого диска выполнен из прочного пластика, который обеспечивает отличную защиту от физических повреждений, а элегантный черный цвет придает устройству современный и универсальный вид, подходящий для любого стиля. Подключение осуществляется через интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, который предлагает высокую скорость передачи данных, обеспечивая быстродействие и экономия вашего времени при перемещении больших файлов. Бренд Silicon Power известен своей надежностью и качеством, что делает этот жесткий диск отличным выбором для долговременного использования.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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