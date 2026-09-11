Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 2Tb (SP020TBPHD05SS3K)
Внешний жесткий диск Silicon Power предлагает надежное и вместительное решение для хранения данных, сочетающее в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот HDD-диск объемом 2 Тб станет идеальным выбором для пользователей, которым необходимо удобное и эффективное устройство для резервного копирования и транспортировки значительных объемов информации. Компактный форм-фактор 2.5 дюйма позволяет легко уместить устройство в рюкзаке или даже в кармане, что делает его идеальным спутником в поездках или деловых поездках. Корпус жесткого диска выполнен из прочного пластика, который обеспечивает отличную защиту от физических повреждений, а элегантный черный цвет придает устройству современный и универсальный вид, подходящий для любого стиля. Подключение осуществляется через интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, который предлагает высокую скорость передачи данных, обеспечивая быстродействие и экономия вашего времени при перемещении больших файлов. Бренд Silicon Power известен своей надежностью и качеством, что делает этот жесткий диск отличным выбором для долговременного использования.
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