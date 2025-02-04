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Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)

5 Отзывы
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Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491431
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (3.0, 3.1 Gen1) Type A
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
220

Описание товара Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)

С портативным жестким диском Seagate Expansion вы легко получите дополнительное место для хранения на ПК и компьютерах Mac, а все нужные файлы всегда будут под рукой. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает быструю передачу файлов. Освободите место на компьютере, просто перетащив файлы на внешний накопитель.



Теги товара: 2 Тб, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Божкова Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, всё работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
диск работает и это пока самое главное. скорость не очень высокая( порядка 60-70 при скачивании с ж.д. компьютера). первым делом при получении проверил диск общеизвестной программой для ж.д. и получил "здоровье" диска - хорошее( есть не большие отклонения в параметре перераспределенные блоки) . При учета того, что купленный возвращенный до этого диск другого производителя. считаю результат не плохим. за эту стоимость +
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, покупал для фильмов и сериалов, чтобы смотреть на телике(только вот LG потребовал его отформатировать, но после форматирования спокойно увидел его)
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Владимир Агапов

Достоинства:


Комментарий:
По моему мнению, именно такой внешний диск считаю одним из самых надежных и качественных, уже давно пользуюсь именно такими дисками, (1 - 2 ТБ) да, они дороже, но стоят этого.
01.02.2023
Вадим

Достоинства:
Диск аккуратный, небольших габаритов, классный строгий дизайн. Соединительный кабель нормальной длины.

Недостатки:
Светодиод находится не на совсем привычном месте, с торца диска и поэтому не всегда видим. Отсутствуют противоскользящие ножки.

Комментарий:
Уже не первый диск от Seagate. Собран в Таиланде, компоненты Китайские. Диск нормально зарегестрировался на myportal.seagate.com. Сразу приклеил селиконовые "ножки" из набора буферных мебельных наклеек. Лежит теперь на столе как вкопанный. Скорость, бесшумность, дизайн, качество материалов - все выше похвал! надеюсь проработает долго.



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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (3.0, 3.1 Gen1) Type A
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
С портативным жестким диском Seagate Expansion вы легко получите дополнительное место для хранения на ПК и компьютерах Mac, а все нужные файлы всегда будут под рукой. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает быструю передачу файлов. Освободите место на компьютере, просто перетащив файлы на внешний накопитель.


Теги товара: 2 Тб, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Божкова Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, всё работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
диск работает и это пока самое главное. скорость не очень высокая( порядка 60-70 при скачивании с ж.д. компьютера). первым делом при получении проверил диск общеизвестной программой для ж.д. и получил "здоровье" диска - хорошее( есть не большие отклонения в параметре перераспределенные блоки) . При учета того, что купленный возвращенный до этого диск другого производителя. считаю результат не плохим. за эту стоимость +
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, покупал для фильмов и сериалов, чтобы смотреть на телике(только вот LG потребовал его отформатировать, но после форматирования спокойно увидел его)
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Владимир Агапов

Достоинства:


Комментарий:
По моему мнению, именно такой внешний диск считаю одним из самых надежных и качественных, уже давно пользуюсь именно такими дисками, (1 - 2 ТБ) да, они дороже, но стоят этого.
01.02.2023
Вадим

Достоинства:
Диск аккуратный, небольших габаритов, классный строгий дизайн. Соединительный кабель нормальной длины.

Недостатки:
Светодиод находится не на совсем привычном месте, с торца диска и поэтому не всегда видим. Отсутствуют противоскользящие ножки.

Комментарий:
Уже не первый диск от Seagate. Собран в Таиланде, компоненты Китайские. Диск нормально зарегестрировался на myportal.seagate.com. Сразу приклеил селиконовые "ножки" из набора буферных мебельных наклеек. Лежит теперь на столе как вкопанный. Скорость, бесшумность, дизайн, качество материалов - все выше похвал! надеюсь проработает долго.


Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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