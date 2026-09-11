Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P)
Внешний жесткий диск Transcend сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн, обеспечивая надёжное хранение данных. Благодаря прочному корпусу из пластика и резины, устройство защищено от случайных ударов и повреждений, что делает его идеальным выбором для активных пользователей. Объём диска составляет 1 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, документов и мультимедийного контента. Диск оснащён HDD-накопителем с форм-фактором 2.5 дюйма, предлагая оптимальное соотношение производительности и компактности. Фиолетовый цвет корпуса придаёт устройству оригинальный, запоминающийся вид, выделяющий его среди других устройств. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A обеспечивает высокую скорость передачи данных, позволяя быстро и удобно работать с файлами. Бренд Transcend известен своим вниманием к качеству и надёжности, что делает этот внешний жесткий диск отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и долговечность своих данных.
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