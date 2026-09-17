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Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C

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Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 1
Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 2
Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 3
Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 4
Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 5
Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 6
Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 7
Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
портативный
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 1
  • Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 2
  • Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 3
  • Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 4
  • Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 5
  • Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 6
  • Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 7
  • Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 080 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C
16 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
портативный
Объем
1 Тб
Цвет
красный
Комлектация
кабель USB Type-C - USB Type-A, переходник (USB-A на USB-C)
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
200

Описание товара Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C

Внешний SSD Kingston SXS1000 выполнен в красном корпусе из металла и пластика с матовой отделкой. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C обеспечивает скоростную передачу данных. Накопитель совместим с устройствами под управлением разных ОС, в том числе Android и Mac. Kingston SXS1000 на 1 ТБ удобен для хранения внушительного объема системных файлов, софта, фото, видео и других личных файлов. Накопитель с питанием от USB-порта считывает данные со скоростью 1050 Мбайт/сек, а записывает при 1000 Мбайт/сек. Благодаря размерам 6.95x3.26x1.35 см и весу не более 30 грамм SSD не мешает при переноске в рюкзаке или сумке вместе с ноутбуком.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
портативный
Объем
1 Тб
Цвет
красный
Комлектация
кабель USB Type-C - USB Type-A, переходник (USB-A на USB-C)
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD Kingston SXS1000 выполнен в красном корпусе из металла и пластика с матовой отделкой. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C обеспечивает скоростную передачу данных. Накопитель совместим с устройствами под управлением разных ОС, в том числе Android и Mac. Kingston SXS1000 на 1 ТБ удобен для хранения внушительного объема системных файлов, софта, фото, видео и других личных файлов. Накопитель с питанием от USB-порта считывает данные со скоростью 1050 Мбайт/сек, а записывает при 1000 Мбайт/сек. Благодаря размерам 6.95x3.26x1.35 см и весу не более 30 грамм SSD не мешает при переноске в рюкзаке или сумке вместе с ноутбуком.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Kingston 1 TB SXS1000R, красный, USB 3.2 Gen 2x2, Type-C - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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