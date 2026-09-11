Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм
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Характеристики
Тип товара
Сварочные зажимные клещи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568828
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочные зажимные клещи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х3
Вес, кг.
1
Описание товара Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм
Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм предназначены для сжатия нескольких деталей. Корпус выполнен из прочной стали, устойчив к высоким нагрузкам. Инструмент применяется для безопасного выполнения сварочных работ.
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Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм предназначены для сжатия нескольких деталей. Корпус выполнен из прочной стали, устойчив к высоким нагрузкам. Инструмент применяется для безопасного выполнения сварочных работ.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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