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Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм

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Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочные зажимные клещи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568828
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Сварочные зажимные клещи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х3
Вес, кг.
1

Описание товара Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм

Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм предназначены для сжатия нескольких деталей. Корпус выполнен из прочной стали, устойчив к высоким нагрузкам. Инструмент применяется для безопасного выполнения сварочных работ.



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Отзывы о товаре Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Сварочные зажимные клещи
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочные зажимные клещи DEKO HT34, 280 мм предназначены для сжатия нескольких деталей. Корпус выполнен из прочной стали, устойчив к высоким нагрузкам. Инструмент применяется для безопасного выполнения сварочных работ.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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