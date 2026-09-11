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Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом

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Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 1
Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 2
Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 3
Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 4
Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
  • Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 1
  • Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 2
  • Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 3
  • Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 4
  • Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
3 620 руб.  3 935 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568599
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Уровни и нивелиры
Размеры в упаковке, см
41х25х22
Вес, кг.
2

Описание товара Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом

Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H-RL 065-0099 предназначен для построения четырех вертикальных, одной горизонтальной линии и точки отвеса. Для удобного хранения и переноски предусмотрен ударопрочный пластиковый кейс. Работает от батареек АА, из-за чего обеспечивает мобильность в действиях. Может работать беспрерывно до 3.5 часов.

Отзывы о товаре Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Уровни и нивелиры
Описание
Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H-RL 065-0099 предназначен для построения четырех вертикальных, одной горизонтальной линии и точки отвеса. Для удобного хранения и переноски предусмотрен ударопрочный пластиковый кейс. Работает от батареек АА, из-за чего обеспечивает мобильность в действиях. Может работать беспрерывно до 3.5 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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