Top.Mail.Ru
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500

19 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 1
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 2
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 3
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 4
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 5
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 6
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 7
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
3000
Регулировка частоты вращения
да
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 1
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 2
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 3
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 4
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 5
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 6
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 7
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
3 630 руб.  5 058 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568536
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
3000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
12
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х12х10
Вес, кг.
2.58

Описание товара Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500

Углошлифовальная машина DEKO DKAG1500, 125 мм, 1500 Вт, 063-4297 предназначена для резки, шлифовки, черновой обработки и полировки металлов, камней и керамических изделий с соответствующими насадками. Предусмотрена функция регулировки скорости оборотов. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает лучший контроль и безопасность во время работы. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку. Двигатель защищен от абразивной пыли.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работать очень удобно и легко,особенно после макиты с ее жуткой кнопкой включения.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пользовался но первый взгляд выглядит огонь, работает замечательно
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но слабовато, явно не 1500вт как заявлено, моя вторая болгарка на 1100вт тянет также или лучше.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Цена равно качество, не много шумновата. Плавный пуск это большой плюс.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, я доволен спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ильшат Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая Ушм! плавный старт, не вибрирует и в руке лежит удобно
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
проверил, работает. посторонних шумов и запахов нет. посмотрим в работе. пока нравится,увесистая как я люблю))) провод конечно жёсткий возможно на долго не хватит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Надежда З.

Достоинства:


Комментарий:
Мужа сказал работает все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Антон О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без вопросов. Плавный пуск, даёт удобство. Сколько послужит, это только время покажет. Надеюсь долго послужит
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Badger

Достоинства:


Комментарий:
Поставил бы 10 звёзд.Упаковано хорошо. Доставка приемлемая. Внутри коробки тоже всё хорошо. Выглядит компактно, но при этом увесистая. Проверил регулировку оборотов, работает. Исходя из своего опыта (Макита реплика) заглянул в редуктор. Смазки достаточно, она чистая. Из минусов- немного неровно впаяли болт в рукоятку. Когда закручиваешь, немного гуляет). А так инструмент готов к работе прямо из коробки. Покупкой доволен, деньги потрачены не зря. По необходимости буду ещё брать инструмент этой марки. И всем кто ищет, рекомендую к покупке. Сам долго присматривался к этой марке, не жалею. Всем добра и мирного неба над головой! Обнял, приподнял!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная УШМ! За такиую цену очень качественный инструмент! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано Работой довольны
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
отличная ушм за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная, только задом на перед крутит, не могу привыкнуть
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Валера Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прибыло в рабочем состоянии. В работе посмотрим как покажет. В целом я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, сложности хватает, не греется.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Георгий Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, пока что не пользовался.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Забрал,собрал,хорошая УШМ за эти деньги!Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка. целая упаковка.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
3000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
12
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина DEKO DKAG1500, 125 мм, 1500 Вт, 063-4297 предназначена для резки, шлифовки, черновой обработки и полировки металлов, камней и керамических изделий с соответствующими насадками. Предусмотрена функция регулировки скорости оборотов. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает лучший контроль и безопасность во время работы. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку. Двигатель защищен от абразивной пыли.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работать очень удобно и легко,особенно после макиты с ее жуткой кнопкой включения.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пользовался но первый взгляд выглядит огонь, работает замечательно
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но слабовато, явно не 1500вт как заявлено, моя вторая болгарка на 1100вт тянет также или лучше.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Цена равно качество, не много шумновата. Плавный пуск это большой плюс.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, я доволен спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ильшат Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая Ушм! плавный старт, не вибрирует и в руке лежит удобно
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
проверил, работает. посторонних шумов и запахов нет. посмотрим в работе. пока нравится,увесистая как я люблю))) провод конечно жёсткий возможно на долго не хватит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Надежда З.

Достоинства:


Комментарий:
Мужа сказал работает все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Антон О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без вопросов. Плавный пуск, даёт удобство. Сколько послужит, это только время покажет. Надеюсь долго послужит
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Badger

Достоинства:


Комментарий:
Поставил бы 10 звёзд.Упаковано хорошо. Доставка приемлемая. Внутри коробки тоже всё хорошо. Выглядит компактно, но при этом увесистая. Проверил регулировку оборотов, работает. Исходя из своего опыта (Макита реплика) заглянул в редуктор. Смазки достаточно, она чистая. Из минусов- немного неровно впаяли болт в рукоятку. Когда закручиваешь, немного гуляет). А так инструмент готов к работе прямо из коробки. Покупкой доволен, деньги потрачены не зря. По необходимости буду ещё брать инструмент этой марки. И всем кто ищет, рекомендую к покупке. Сам долго присматривался к этой марке, не жалею. Всем добра и мирного неба над головой! Обнял, приподнял!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная УШМ! За такиую цену очень качественный инструмент! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано Работой довольны
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
отличная ушм за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная, только задом на перед крутит, не могу привыкнуть
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Валера Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прибыло в рабочем состоянии. В работе посмотрим как покажет. В целом я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, сложности хватает, не греется.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Георгий Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, пока что не пользовался.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Забрал,собрал,хорошая УШМ за эти деньги!Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка. целая упаковка.


Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...