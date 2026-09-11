Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2
Аккумуляторная батарея для ИБП WBR HR 1234 представляет собой герметизированный элемент питания, выполненный в закрытом корпусе. Благодаря применению качественных комплектующих в производстве он способен функционировать до 7 лет, обеспечивая исправность. При функционировании в циклическом режиме при условии 100% разряда батарея поддерживает 260 полных циклов заряда/разряда. Аккумулятор обладает напряжением питания 12 В. Емкость аккумулятора WBR HR 1234 соответствует 9 А·ч. Корпус модели выполнен из ABS-пластика и за счет герметизации способен выдерживать эксплуатацию в достаточно суровых условиях. Заряд батареи возможен при температуре от -20 °C до 60 °C, ее хранение должно осуществляться от -40 °C до 60 °C, а эксплуатация аккумулятора ? от -40 °C до 60 °C. Элемент питания подходит для источников бесперебойного питания, пожарных и охранных систем, аварийного освещения, оборудования электросети, а также для электроинструмента, контрольного, измерительного и прочего оборудования.
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Теги товара: 12в
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Теги товара: 12в
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