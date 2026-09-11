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Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2

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Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2 - фото 1
Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2 - фото 2
Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2 - фото 3
Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2 - фото 1
  • Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2 - фото 2
  • Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2 - фото 3
  • Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559600
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Характеристики

Бренд
WBR
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
2.7

Описание товара Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2

Аккумуляторная батарея для ИБП WBR HR 1234 представляет собой герметизированный элемент питания, выполненный в закрытом корпусе. Благодаря применению качественных комплектующих в производстве он способен функционировать до 7 лет, обеспечивая исправность. При функционировании в циклическом режиме при условии 100% разряда батарея поддерживает 260 полных циклов заряда/разряда. Аккумулятор обладает напряжением питания 12 В. Емкость аккумулятора WBR HR 1234 соответствует 9 А·ч. Корпус модели выполнен из ABS-пластика и за счет герметизации способен выдерживать эксплуатацию в достаточно суровых условиях. Заряд батареи возможен при температуре от -20 °C до 60 °C, ее хранение должно осуществляться от -40 °C до 60 °C, а эксплуатация аккумулятора ? от -40 °C до 60 °C. Элемент питания подходит для источников бесперебойного питания, пожарных и охранных систем, аварийного освещения, оборудования электросети, а также для электроинструмента, контрольного, измерительного и прочего оборудования.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП WBR 12V 9Ah HR1234W F2




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Характеристики
Бренд
WBR
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП WBR HR 1234 представляет собой герметизированный элемент питания, выполненный в закрытом корпусе. Благодаря применению качественных комплектующих в производстве он способен функционировать до 7 лет, обеспечивая исправность. При функционировании в циклическом режиме при условии 100% разряда батарея поддерживает 260 полных циклов заряда/разряда. Аккумулятор обладает напряжением питания 12 В. Емкость аккумулятора WBR HR 1234 соответствует 9 А·ч. Корпус модели выполнен из ABS-пластика и за счет герметизации способен выдерживать эксплуатацию в достаточно суровых условиях. Заряд батареи возможен при температуре от -20 °C до 60 °C, ее хранение должно осуществляться от -40 °C до 60 °C, а эксплуатация аккумулятора ? от -40 °C до 60 °C. Элемент питания подходит для источников бесперебойного питания, пожарных и охранных систем, аварийного освещения, оборудования электросети, а также для электроинструмента, контрольного, измерительного и прочего оборудования.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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