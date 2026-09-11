Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim
Клавиатура Oklick представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования как с персональными компьютерами, так и с ноутбуками. Благодаря компактному формату 75% и эргономичному дизайну, она занимает минимальное пространство на рабочем столе, оставаясь при этом полной всем необходимым функционалом. Клавиатура оснащена 80 мембранными клавишами, обеспечивающими мягкий и тихий ввод текста. Стандартная раскладка ANSI удобна и привычна для большинства пользователей, позволяя комфортно выполнять как повседневные задачи, так и специализированную работу. Беспроводное подключение осуществляется через интерфейсы Bluetooth и радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что дает свободу перемещения в пределах вашего рабочего пространства. Одной батареи типа AA достаточно для длительной автономной работы, что особенно удобно для пользователей, желающих избежать частой замены источника питания. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который отлично впишется в любой интерьер и подчеркнет стиль вашего рабочего места. Бренд Oklick гарантирует высокое качество и надежность устройства, что делает эту клавиатуру отличным выбором для всех, кто ценит удобство и практичность в сочетании с современными технологиями.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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