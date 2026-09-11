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Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W

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Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 1
Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 2
Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 3
Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 4
Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558784
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х11
Вес, кг.
2.26

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 12-28 W соответствует требованиям к качеству и безопасности. При ее изготовлении применялись только лучшие компоненты. На заводе при производстве осуществляется тщательный контроль выпускаемой продукции. Аккумулятор Delta HR 12-28 W имеет низкий саморазряд – 3% в месяц. Такого параметра удалось добиться за счет легирования свинцовых пластин кальцием. Дополнительно обеспечивается высокая плотность энергии. Емкость у этого аккумулятора – 7 А·ч. Рабочее напряжение батареи – 12 В. Она заряжается с максимальным током 2.1 А. Разряд аккумулятора может происходить с током до 140 А. Он отдает большое количество энергии за короткий временной промежуток. Корпус у батареи полимерный. Его изготовление происходит из пластика ABS. Этот материал обеспечивает защиту от возгорания, он прочный и оберегает компоненты от внешних воздействий. Предлагаемый аккумулятор необслуживаемый. Он герметичный, а образующийся газ рекомбинируется. Не нужно в дальнейшем доливать жидкость внутрь и проводить другие операции.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 12-28 W соответствует требованиям к качеству и безопасности. При ее изготовлении применялись только лучшие компоненты. На заводе при производстве осуществляется тщательный контроль выпускаемой продукции. Аккумулятор Delta HR 12-28 W имеет низкий саморазряд – 3% в месяц. Такого параметра удалось добиться за счет легирования свинцовых пластин кальцием. Дополнительно обеспечивается высокая плотность энергии. Емкость у этого аккумулятора – 7 А·ч. Рабочее напряжение батареи – 12 В. Она заряжается с максимальным током 2.1 А. Разряд аккумулятора может происходить с током до 140 А. Он отдает большое количество энергии за короткий временной промежуток. Корпус у батареи полимерный. Его изготовление происходит из пластика ABS. Этот материал обеспечивает защиту от возгорания, он прочный и оберегает компоненты от внешних воздействий. Предлагаемый аккумулятор необслуживаемый. Он герметичный, а образующийся газ рекомбинируется. Не нужно в дальнейшем доливать жидкость внутрь и проводить другие операции.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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