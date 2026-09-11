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Сумка для ноутбука 17" SUMDEX PON-303JB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 17" SUMDEX PON-303JB

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Сумка для ноутбука 17&quot; SUMDEX PON-303JB - фото 1
Сумка для ноутбука 17&quot; SUMDEX PON-303JB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка для ноутбука 17&quot; SUMDEX PON-303JB - фото 1
  • Сумка для ноутбука 17&quot; SUMDEX PON-303JB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 830 руб.  4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558009
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Характеристики

Бренд
SUMDEX
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, кг.
1.16

Описание товара Сумка для ноутбука 17" SUMDEX PON-303JB

Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 17 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 17" SUMDEX PON-303JB




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Характеристики
Бренд
SUMDEX
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 17 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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