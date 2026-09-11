Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641220)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557541
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.58х0.09
Вес, кг.
17.52
Описание товара Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641220)
Компьютерный стол BRABIX в лаконичном бежевом цвете впишется в любой интерьер и создаёт уютную рабочую атмосферу. Прямоугольная форма делает его универсальным решением для дома или офиса — на такой поверхности легко разместить технику, документы и аксессуары. Прочная столешница из МДФ сочетает надёжность и комфорт в повседневной работе. Металлическое основание гарантирует устойчивость даже при активной эксплуатации. Регулировка высоты позволяет настроить стол под свои индивидуальные потребности, обеспечивая удобство на целый день — и взрослым, и подросткам.
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Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компьютерный стол BRABIX в лаконичном бежевом цвете впишется в любой интерьер и создаёт уютную рабочую атмосферу. Прямоугольная форма делает его универсальным решением для дома или офиса — на такой поверхности легко разместить технику, документы и аксессуары. Прочная столешница из МДФ сочетает надёжность и комфорт в повседневной работе. Металлическое основание гарантирует устойчивость даже при активной эксплуатации. Регулировка высоты позволяет настроить стол под свои индивидуальные потребности, обеспечивая удобство на целый день — и взрослым, и подросткам.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641220) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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