Стол для ноутбука Cactus VM-FDE101 столешница МДФ белый 80x60x123см (CS-FDE101WWT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол для ноутбука
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
стол с электроприводом, хранение 3 запрограммированных значений, датчик от столкновений для придания устойчивости, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, термозащита
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675938
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол для ноутбука
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
стол с электроприводом, хранение 3 запрограммированных значений, датчик от столкновений для придания устойчивости, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, термозащита
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
67
Ширина столешницы
80
Высота стола
80
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х67х15
Вес, кг.
21.1
Описание товара Стол для ноутбука Cactus VM-FDE101 столешница МДФ белый 80x60x123см (CS-FDE101WWT)
Компактный стол Cactus не занимает много места, но в тоже время площадь столешницы достаточна для организации полноценного рабочего места. Благодаря маневренным колёсикам столик удобно перемещать в пространстве.
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
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Бренд
Тип товара
Стол для ноутбука
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
стол с электроприводом, хранение 3 запрограммированных значений, датчик от столкновений для придания устойчивости, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, термозащита
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
67
Ширина столешницы
80
Высота стола
80
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Компактный стол Cactus не занимает много места, но в тоже время площадь столешницы достаточна для организации полноценного рабочего места. Благодаря маневренным колёсикам столик удобно перемещать в пространстве.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Стол для ноутбука Cactus VM-FDE101 столешница МДФ белый 80x60x123см (CS-FDE101WWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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