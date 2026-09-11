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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543822
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Описание товара Коврик Razer Pro Glide (RZ02-03331500-R3M1)
Повысьте свою производительность, сделав рабочее место более удобным с помощью Razer Pro Glid?XXL — мягкого коврика для мыши, который повышает точность управления мышью для решения повседневных задач. Он выполнен из толстого и плотного слоя пенорезины, который одновременно долговечен и удобен в использовании. Коврик толщиной 3 мм обеспечивает амортизацию для руки и служит надежной основой для мыши во время работы, при этом он достаточно прочный для продолжительного использования. Гладкая поверхность коврика обеспечивает быстрое и плавное движение мыши при работе. Коврик оптимизирован для любых сенсоров мыши, что гарантирует точное считывание движений. Прорезиненное основание усилено специальной повышающей сцепление текстурой, которая надежно фиксирует коврик на столе, чтобы он не смещался во время использования.
Повысьте свою производительность, сделав рабочее место более удобным с помощью Razer Pro Glid?XXL — мягкого коврика для мыши, который повышает точность управления мышью для решения повседневных задач. Он выполнен из толстого и плотного слоя пенорезины, который одновременно долговечен и удобен в использовании. Коврик толщиной 3 мм обеспечивает амортизацию для руки и служит надежной основой для мыши во время работы, при этом он достаточно прочный для продолжительного использования. Гладкая поверхность коврика обеспечивает быстрое и плавное движение мыши при работе. Коврик оптимизирован для любых сенсоров мыши, что гарантирует точное считывание движений. Прорезиненное основание усилено специальной повышающей сцепление текстурой, которая надежно фиксирует коврик на столе, чтобы он не смещался во время использования.
Коврик Razer Pro Glide (RZ02-03331500-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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