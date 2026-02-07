Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач

11 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
  • Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541290
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.8
Производство
Китай
Ширина, см
7.6
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х8
Вес, кг.
5.2

Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 1218 напряжением 12В и емкостью 18Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5 лет работы. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор от достойного производителя. Но надо отметить, что в последние годы отношение качества к цене у него заметно снизилось.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказ приехал быстро, упаковки целые и в неплохом состоянии. Видно, что с завода не вскрывались. По качеству самих аккумуляторов не могу сказать, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован шикарно, батарея заряжена 100%, доставка в срок.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и надёжная АКБ. Заказываю уже во второй раз для второго генератора. Купленная 2 года назад такая же батарея работает без нареканий. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аккумулятор. Куплен как источник питания для охранной системы в доме, в случае отключения электричества. Со своей задачей справляется, предыдущий такой же простоял несколько лет. Надеюсь, что и этот послужит. Соотношение цены и качества хорошее. Доставка была быстрой, товар запакован был надежно, в коробку и в пузырчатую пленку. Фото не сделала(
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Екатерина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор, брали в блок сигнализации помещения. По размеру и параметрам подошёл, такой же как и стоял старый. Надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор неплохой, тяжелый, чувствуется что свинец есть. Уже два месяца работает, никаких проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор пушка пришёл быстро заряжён, проверил все хорошо спасибо большое продавцу рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Римма Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в обычной картонной упаковке не заклеен. в другом заказала там дешевле на 1000 руб но упаковка супер. больше внутри по ложки чтоб не какталась и канон плотнее. и заклеен. там к сожалению был 1 в наличии. и нам надо было быстрая доставка. другие много смотрела но заставка после 20 августа. и пришлось заказать здесь доставка за два дня. и главное долго не могла найти дату выпуска мучилась долго через телефон не получилось. пришлось звонить чтоб посмотрели в компьютере. и этот товар дорогой и выпуск с сентября 24 года. а тот дешевле с декабря 24 года. вот и отличия. думаю дороже и дата выпуска свежее. но нет не повезло.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл заряженый!поставил на квадрик!мотор крутит на 5+
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2023
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
уверенно держит заряд, использовал как аналог для APC 750 xl ( брал два таких аккумулятора, немного меньше размером чем оригинал)



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.8
Производство
Китай
Ширина, см
7.6
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Описание
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 1218 напряжением 12В и емкостью 18Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5 лет работы. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор от достойного производителя. Но надо отметить, что в последние годы отношение качества к цене у него заметно снизилось.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказ приехал быстро, упаковки целые и в неплохом состоянии. Видно, что с завода не вскрывались. По качеству самих аккумуляторов не могу сказать, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован шикарно, батарея заряжена 100%, доставка в срок.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и надёжная АКБ. Заказываю уже во второй раз для второго генератора. Купленная 2 года назад такая же батарея работает без нареканий. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аккумулятор. Куплен как источник питания для охранной системы в доме, в случае отключения электричества. Со своей задачей справляется, предыдущий такой же простоял несколько лет. Надеюсь, что и этот послужит. Соотношение цены и качества хорошее. Доставка была быстрой, товар запакован был надежно, в коробку и в пузырчатую пленку. Фото не сделала(
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Екатерина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор, брали в блок сигнализации помещения. По размеру и параметрам подошёл, такой же как и стоял старый. Надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор неплохой, тяжелый, чувствуется что свинец есть. Уже два месяца работает, никаких проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор пушка пришёл быстро заряжён, проверил все хорошо спасибо большое продавцу рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Римма Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в обычной картонной упаковке не заклеен. в другом заказала там дешевле на 1000 руб но упаковка супер. больше внутри по ложки чтоб не какталась и канон плотнее. и заклеен. там к сожалению был 1 в наличии. и нам надо было быстрая доставка. другие много смотрела но заставка после 20 августа. и пришлось заказать здесь доставка за два дня. и главное долго не могла найти дату выпуска мучилась долго через телефон не получилось. пришлось звонить чтоб посмотрели в компьютере. и этот товар дорогой и выпуск с сентября 24 года. а тот дешевле с декабря 24 года. вот и отличия. думаю дороже и дата выпуска свежее. но нет не повезло.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл заряженый!поставил на квадрик!мотор крутит на 5+
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2023
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
уверенно держит заряд, использовал как аналог для APC 750 xl ( брал два таких аккумулятора, немного меньше размером чем оригинал)


Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...