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Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач

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Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 2
Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 3
Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 4
Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 5
Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
  • Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач
3 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.7
Производство
Китай
Ширина, см
18.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х8
Вес, кг.
5.6

Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.7
Производство
Китай
Ширина, см
18.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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