Батарея для ИБП CSB HR1224W F2 F1 12В 6Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702439
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х5
Вес, кг.
1.95
Описание товара Батарея для ИБП CSB HR1224W F2 F1 12В 6Ач
Аккумулятор для ИБП HR1224W F2 F1 CSB HR1224W F2 F1 CSB обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах источников бесперебойного питания ИБП. Данная АКБ обладает эквивалентным ресурсом в 6 Ah. Поддерживается комплектация различного оборудования и электроинструмента. Возможно использование в рамках автономных охранных и противопожарных систем, питание измерительного оборудования. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.
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Аккумулятор для ИБП HR1224W F2 F1 CSB HR1224W F2 F1 CSB обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах источников бесперебойного питания ИБП. Данная АКБ обладает эквивалентным ресурсом в 6 Ah. Поддерживается комплектация различного оборудования и электроинструмента. Возможно использование в рамках автономных охранных и противопожарных систем, питание измерительного оборудования. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.
Батарея для ИБП CSB HR1224W F2 F1 12В 6Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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