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Батарея для ИБП CSB HRL-1234W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП CSB HRL-1234W

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Батарея для ИБП CSB HRL-1234W - фото 1
Батарея для ИБП CSB HRL-1234W - фото 2
Батарея для ИБП CSB HRL-1234W - фото 3
Батарея для ИБП CSB HRL-1234W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
  • Батарея для ИБП CSB HRL-1234W - фото 1
  • Батарея для ИБП CSB HRL-1234W - фото 2
  • Батарея для ИБП CSB HRL-1234W - фото 3
  • Батарея для ИБП CSB HRL-1234W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411768
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х13
Вес, кг.
27.8

Описание товара Батарея для ИБП CSB HRL-1234W

Аккумулятор CSB HRL 1234W - батарея с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: 8 лет в буферном режиме (6-9 лет при 20 °С по классификации Eurobat более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB HRL-1234W




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор CSB HRL 1234W - батарея с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: 8 лет в буферном режиме (6-9 лет при 20 °С по классификации Eurobat более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.


Теги товара: 12в
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Отзывы


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