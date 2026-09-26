Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 120 руб. 1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541000
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
70
Описание товара Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A
Трансивер DEM-330R может использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network).
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Трансивер DEM-330R может использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network).
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