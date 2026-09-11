Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2643G2-IZS с металлическим цилиндрическим корпусом выдерживает работу на морозе -40°C или при нагреве до +65°C. Устройство порадует наличием системы Heartbeat, датчиками пересечения линии и движения, четкостью съемки в ночном режиме с технологией снижения мерцания Anti-Flicker. Также с помощью приложения управлять камерой можно со смартфона. Прибор Hikvision DS-2CD2643G2-IZS снимает цветное детальное видео с хорошим углом обзора. Проводное оборудование обладает поддержкой PoE, дополняется стандартным сетевым интерфейсом RJ45 и аудиоразъемом. Имеются вход/выход тревоги и расширенные настройки для улучшения четкости и детализации картинки.
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