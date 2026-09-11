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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 2
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 3
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 4
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 5
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 6
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 7
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 8
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 4
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 5
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 6
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 7
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 8
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539673
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, кг.
2

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS

Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2643G2-IZS с металлическим цилиндрическим корпусом выдерживает работу на морозе -40°C или при нагреве до +65°C. Устройство порадует наличием системы Heartbeat, датчиками пересечения линии и движения, четкостью съемки в ночном режиме с технологией снижения мерцания Anti-Flicker. Также с помощью приложения управлять камерой можно со смартфона. Прибор Hikvision DS-2CD2643G2-IZS снимает цветное детальное видео с хорошим углом обзора. Проводное оборудование обладает поддержкой PoE, дополняется стандартным сетевым интерфейсом RJ45 и аудиоразъемом. Имеются вход/выход тревоги и расширенные настройки для улучшения четкости и детализации картинки.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G2-IZS




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2643G2-IZS с металлическим цилиндрическим корпусом выдерживает работу на морозе -40°C или при нагреве до +65°C. Устройство порадует наличием системы Heartbeat, датчиками пересечения линии и движения, четкостью съемки в ночном режиме с технологией снижения мерцания Anti-Flicker. Также с помощью приложения управлять камерой можно со смартфона. Прибор Hikvision DS-2CD2643G2-IZS снимает цветное детальное видео с хорошим углом обзора. Проводное оборудование обладает поддержкой PoE, дополняется стандартным сетевым интерфейсом RJ45 и аудиоразъемом. Имеются вход/выход тревоги и расширенные настройки для улучшения четкости и детализации картинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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