Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0
Видеокамера Tiandy — это высокотехнологичное устройство, предназначенное для надежного видеонаблюдения в любых погодных условиях. Обладая степенью защиты IP67, камера идеально подходит для уличной установки, гарантируя полную защиту от пыли и воды. Белый цилиндрический корпус эстетично вписывается в любой экстерьер. Видеокамера оснащена 5-мегапиксельной матрицей, что обеспечивает высококачественное разрешение изображения 2880x1620 пикселей. Благодаря функции день/ночь камера автоматически адаптируется к изменениям освещенности, обеспечивая четкое изображение в любое время суток. Для улучшения видимости в темное время суток предусмотрена ИК подсветка с дальностью действия до 80 метров. Диапазон рабочих температур от -40 до +65 °С позволяет использовать устройство в самых экстремальных климатических условиях. Встроенный цифровой WDR улучшает качество изображения в условиях сложного освещения, устраняя избыточную освещенность и затемнения. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, что дает возможность длительного хранения видеоархива. Встроенный микрофон обеспечит запись звука для более полного контроля за происходящим. Бренд Tiandy гарантирует надежность и высокое качество продукции, делая эту видеокамеру идеальным выбором для обеспечения безопасности вашего объекта.
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