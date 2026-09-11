Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм
TR-D2151IR3 (2.8 мм) укоМплектована объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, углом обзора по горизонтали 102°, вертикали — 72°, апертурой F/1.8. Оснащена сетевым портом RJ-45, слотом для microSD емкостью до 128 Гбайт, разъемом питания. Питание — 12 В постоянного тока или PoE. Максимальная потребляемая мощность — 4.8 Вт. Размер — 183.3?67.3?63.9 мм. Вес — 460 г. 5 Мп (2592?1944) IP-камера TRASSIR TR-D2151IR3 (2.8 мм) адаптирована к уличной эксплуатации в любое время года и суток: защита корпуса от влаги и пыли — IP67, рабочие теМпературы — –40°C… +60°C, грозозащита — TVS 4000 V, дальность действия интегрированной подсветки — 35 м.
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