Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв.
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность. Благодаря цилиндрическому корпусу белого цвета и совокупности продуманных технических характеристик, эта камера станет незаменимой частью вашей системы безопасности. Камера оснащена высококачественной матрицей с разрешением 5 МПикс., что позволяет получать четкое изображение с разрешением 3072x1728 пикселей. Функция день/ночь гарантирует превосходное качество съемки в любых условиях освещения, а ИК-подсветка расширяет возможности камеры в темное время суток. С степенью защиты IP67, данная модель устойчива к пыли и влаге, что делает её идеальной для размещения на улице. Камера выдерживает экстремальные температурные условия в диапазоне от -40 до +65 °С, обеспечивая стабильную работу в различных климатических условиях. Удобство подключения обеспечивается наличием порта RJ-45 и поддержкой питания по технологии PoE, что упрощает процесс установки и эксплуатации. Для хранения данных в камере предусмотрена поддержка карт памяти microSD с максимальным объемом до 512 ГБ, что позволяет длительное время записывать и хранить видеоматериалы. Видеокамера Tiandy сочетает в себе современные технологии и надёжную конструкцию, обеспечивая эффективную защиту вашего объекта на протяжении всего дня.
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