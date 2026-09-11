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Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм

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Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 1
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 2
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 3
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 4
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 5
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 6
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 7
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 1
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 2
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 3
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 4
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 5
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 6
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 7
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557177
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
300

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм

IP-камера Trassir TR-D2151IR3 3.6 mm представляет собой простую и удобную модель для уличного размещения, которая обеспечит эффективную охрану различных объектов. В основе модели применяется CMOS-матрица с разрешением 5 Мп, которая вместе с производительным видеочипом обеспечит качественное изображение. С помощью встроенного микрофона камера также может записывать звук. Объектив камеры отличается широкими углами обзора, позволяя удобно следить сразу за всей территорией, а его высокая светосила в паре с мощной ИК-подсветкой обеспечит разборчивую картину в темноте. Благодаря поддержке функции детекции движений охрана объектов будет особенно эффективной – при обнаружении активности в поле зрения камера может включить тревогу или передать сигнал на пульт управления. IP-камера Trassir TR-D2151IR3 выполнена в прочном корпусе цилиндрического типа. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрый ввод модели в эксплуатацию, а интуитивный веб-интерфейс сделает наблюдение удобным не только с ПК, но и со смартфона.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера Trassir TR-D2151IR3 3.6 mm представляет собой простую и удобную модель для уличного размещения, которая обеспечит эффективную охрану различных объектов. В основе модели применяется CMOS-матрица с разрешением 5 Мп, которая вместе с производительным видеочипом обеспечит качественное изображение. С помощью встроенного микрофона камера также может записывать звук. Объектив камеры отличается широкими углами обзора, позволяя удобно следить сразу за всей территорией, а его высокая светосила в паре с мощной ИК-подсветкой обеспечит разборчивую картину в темноте. Благодаря поддержке функции детекции движений охрана объектов будет особенно эффективной – при обнаружении активности в поле зрения камера может включить тревогу или передать сигнал на пульт управления. IP-камера Trassir TR-D2151IR3 выполнена в прочном корпусе цилиндрического типа. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрый ввод модели в эксплуатацию, а интуитивный веб-интерфейс сделает наблюдение удобным не только с ПК, но и со смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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