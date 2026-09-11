Держатель бит магнитный (60 мм; 1/4) HiKOKI 752394
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
держатель для бит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539447
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
магнитный
Комплектация
держатель для бит
Габариты (ВxГxШ), мм
160x50x20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
20
Описание товара Держатель бит магнитный (60 мм; 1/4) HiKOKI 752394
Держатель бит используется для удобной быстрой смены бит во время работы. Применяется совместно с шуруповёртом или ручным инструментом с внутренним шестигранным профилем ?’’. Для надёжной фиксации бит держатель оснащён магнитом и механическим фиксатором. Фиксатор освобождает биту движением "на себя".
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
магнитный
Комплектация
держатель для бит
Габариты (ВxГxШ), мм
160x50x20
Страна производитель
Китай
Держатель бит используется для удобной быстрой смены бит во время работы. Применяется совместно с шуруповёртом или ручным инструментом с внутренним шестигранным профилем ?’’. Для надёжной фиксации бит держатель оснащён магнитом и механическим фиксатором. Фиксатор освобождает биту движением "на себя".
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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