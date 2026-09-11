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Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный

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Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 1
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 2
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 3
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 4
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 5
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 6
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 7
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 8
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 9
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 10
Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 1
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 2
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 3
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 4
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 5
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 6
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 7
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 8
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 9
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 10
  • Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539278
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
500
Максимальный вес выпечки
0.6
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х26
Вес, кг.
5.5

Описание товара Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный

Хлебопечь Starwind SBM1083 черный, мощность 500Вт, вес выпечки до 600г, программ приготовления: 19. Дополнительно в комплекте: Лопатка для замеса теста, мерный стаканчик, ложечка, крюк для вынимания лопатки из хлеба. Книга рецептов. Поддержание температуры. Антипригарное покрытие формы.

Отзывы о товаре Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
500
Максимальный вес выпечки
0.6
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Развернуть
Бездрожжевая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечь Starwind SBM1083 черный, мощность 500Вт, вес выпечки до 600г, программ приготовления: 19. Дополнительно в комплекте: Лопатка для замеса теста, мерный стаканчик, ложечка, крюк для вынимания лопатки из хлеба. Книга рецептов. Поддержание температуры. Антипригарное покрытие формы.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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