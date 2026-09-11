Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539278
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
500
Максимальный вес выпечки
0.6
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х26
Вес, кг.
5.5
Описание товара Хлебопечь Starwind SBM1083 500Вт черный
Хлебопечь Starwind SBM1083 черный, мощность 500Вт, вес выпечки до 600г, программ приготовления: 19. Дополнительно в комплекте: Лопатка для замеса теста, мерный стаканчик, ложечка, крюк для вынимания лопатки из хлеба. Книга рецептов. Поддержание температуры. Антипригарное покрытие формы.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
500
Максимальный вес выпечки
0.6
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Развернуть
Бездрожжевая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Страна производитель
Китай
Хлебопечь Starwind SBM1083 черный, мощность 500Вт, вес выпечки до 600г, программ приготовления: 19. Дополнительно в комплекте: Лопатка для замеса теста, мерный стаканчик, ложечка, крюк для вынимания лопатки из хлеба. Книга рецептов. Поддержание температуры. Антипригарное покрытие формы.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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