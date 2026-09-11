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Чайник электрический StarWind SKG2050 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKG2050

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Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKG2050 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539259
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х19
Вес, кг.
1.24

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG2050

Чайник Starwind SKG2050 удобен в использовании – питьевая вода для создания вкусного кофе или чая разогревается за несколько минут. Электрический чайник обладает мощностью порядка 1800 Ватт, а объем емкости для воды составляет 1,8 литра. Выполнено устройство в черном цвете, дополнено вставками серебристого оттенка. Корпус изготавливается на основе стекла и прочного пластика, имеется LED-подсветка. Этот чайник будет выделяться на вашем кухонном пространстве, обеспечит ему изысканность.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG2050




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Starwind SKG2050 удобен в использовании – питьевая вода для создания вкусного кофе или чая разогревается за несколько минут. Электрический чайник обладает мощностью порядка 1800 Ватт, а объем емкости для воды составляет 1,8 литра. Выполнено устройство в черном цвете, дополнено вставками серебристого оттенка. Корпус изготавливается на основе стекла и прочного пластика, имеется LED-подсветка. Этот чайник будет выделяться на вашем кухонном пространстве, обеспечит ему изысканность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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