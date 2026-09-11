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Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N)

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Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 1
Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 2
Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 3
Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 4
Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 5
Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 1
  • Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 2
  • Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 3
  • Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 4
  • Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 5
  • Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
3 990 руб.  5 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 532898
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блоки питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х16
Вес, кг.
3.3

Описание товара Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N)

Блок питания Deepcool DA 500W обладает сертификатом соответствия стандарту 80 PLUS степени Bronze, потому что прибор не тратит лишней электроэнергии. Устройство бесперебойно функционирует при показателях напряжения в 100-240 В. Активная система охлаждения эксплуатирует вентилятор размером 120x120 мм. Устройство черного цвета имеет форм-фактор Standard-ATX. Блок питания работает по стандартам ATX 12V 2.31 и EPS12V, означающим надежность прибора и его совместимость с большинством моделей. Модель Deepcool DA 500W снабжена активным PFC, освобождающим прибор от паразитной мощности, создающей дополнительную нагрузку. Основной разъем в этом устройстве разборного вида – (20+4)-pin, что позволяет модели контактировать с материнскими платами различных поколений. Питание жестких дисков реализуется через 5 интерфейсов 15-pin SATA. Прибор также оборудован 4 molex-разъемами. Для обеспечения питания видеокарты присутствуют 2 интерфейса вида (6+2)-pin.

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блоки питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool DA 500W обладает сертификатом соответствия стандарту 80 PLUS степени Bronze, потому что прибор не тратит лишней электроэнергии. Устройство бесперебойно функционирует при показателях напряжения в 100-240 В. Активная система охлаждения эксплуатирует вентилятор размером 120x120 мм. Устройство черного цвета имеет форм-фактор Standard-ATX. Блок питания работает по стандартам ATX 12V 2.31 и EPS12V, означающим надежность прибора и его совместимость с большинством моделей. Модель Deepcool DA 500W снабжена активным PFC, освобождающим прибор от паразитной мощности, создающей дополнительную нагрузку. Основной разъем в этом устройстве разборного вида – (20+4)-pin, что позволяет модели контактировать с материнскими платами различных поколений. Питание жестких дисков реализуется через 5 интерфейсов 15-pin SATA. Прибор также оборудован 4 molex-разъемами. Для обеспечения питания видеокарты присутствуют 2 интерфейса вида (6+2)-pin.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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