Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1816

Льдогенератор КТ-1816 прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления охлаждённых напитков или для охлаждения жидкостей. Готовый лёд не подмораживается, а медленно тает благодаря термоизолированным стенкам. Из-за оригинальной технологии приготовления лёд получается в виде напёрстков. Толщина у них небольшая, поэтому лёд легко измельчается блендером. Напёрстки компактно помещаются в стакане, при этом хорошо пропуская жидкость, которую надо охладить. Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с экологически чистым хладагентом R600a по принципу обычного холодильника. Вам нужно просто залить чистую фильтрованную воду в резервуар и нажать кнопку. Остальное льдогенератор сделает сам! После попадания воды в лоток для льда под испарителем, на поверхности испарителя намерзает вода. Когда лёд готов, на него подаётся горячий пар. Он начинает таять и отваливаться от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину. Благодаря инфракрасному датчику заполнения корзины, при её переполнении генерация льда автоматически прекращается. В случае, если лёд достали, льдогенератор запускает цикл заново, пока корзина не будет заполнена. В комплекте идёт совок для черпания льда. Индикаторы на панели управления сигнализируют о необходимости добавления воды, о заполнении корзины и о том, генерируется ли в данный момент лёд или прибор находится в режиме ожидания. Кнопка Очистка запускает очистку отсека для приготовления льда. Если в резервуаре осталась вода, её можно легко вылить. Для этого нужно выдвинуть прибор на расстояние 60 мм от стола, подставить ведро или какую-нибудь ёмкость для воды, и вытащить сливную пробку. Наша техника порадует вас не только своим функционалом, но и интересным дизайном! В любой момент вы можете отклеить креативный стикер без вреда для поверхности.