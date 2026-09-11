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Стайлер Blackton Bt HST7014 Фиолетовый-Серебро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стайлер Blackton Bt HST7014 Фиолетовый-Серебро

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Стайлер Blackton Bt HST7014 Фиолетовый-Серебро
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519850
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х9х6
Вес, г.
300

Описание товара Стайлер Blackton Bt HST7014 Фиолетовый-Серебро

Керамическое покрытие рабочей поверхности. Мощность 45 Вт. Контроль температуры от 120 град.С до 200 град.С. ЖК-дисплей. Автоотключение через 60 минут. Термоизолированный наконечник.

Отзывы о товаре Стайлер Blackton Bt HST7014 Фиолетовый-Серебро




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Керамическое покрытие рабочей поверхности. Мощность 45 Вт. Контроль температуры от 120 град.С до 200 град.С. ЖК-дисплей. Автоотключение через 60 минут. Термоизолированный наконечник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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