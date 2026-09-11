Термос Biostal NGP-2000P
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Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 820 руб. 4 134 руб.
В наличии
Код товара: 51623
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 820 руб. -32%
4 134 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Объем, л
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х12
Вес, кг.
1.06
Описание товара Термос Biostal NGP-2000P
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе). Имеет удобную ручку для переноски.
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Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе). Имеет удобную ручку для переноски.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NGP-2000P - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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