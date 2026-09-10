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Термос Biostal NGC-1400 1,4л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NGC-1400 1,4л

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Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 1
Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 2
Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 3
Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 4
Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 5
Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 6
Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 1
  • Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 2
  • Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 3
  • Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 4
  • Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 5
  • Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 6
  • Термос Biostal NGC-1400 1,4л - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 980 руб.  4 135 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343467
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NGC-1400 1,4л
2 980 руб. -28%
4 135 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.4
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х13х13
Вес, г.
800

Описание товара Термос Biostal NGC-1400 1,4л

Универсальный пищевой термос NGС ТМ «BIOSTAL» - новинка в серии АВТО. Выполненный из высококачественных материалов, этот универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Пробка дополнительно оснащена кнопкой, позволяющей легко и быстро налить напиток. Крышка-чашка с ручкой удобна в использовании. Термос оснащён складной ручкой и ремешком для удобной носки.

Отзывы о товаре Термос Biostal NGC-1400 1,4л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.4
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный пищевой термос NGС ТМ «BIOSTAL» - новинка в серии АВТО. Выполненный из высококачественных материалов, этот универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Пробка дополнительно оснащена кнопкой, позволяющей легко и быстро налить напиток. Крышка-чашка с ручкой удобна в использовании. Термос оснащён складной ручкой и ремешком для удобной носки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NGC-1400 1,4л - этот товар вы можете купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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