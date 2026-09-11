Термос Biostal NR-1800
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Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%3 540 руб. 5 327 руб.
В наличии
Код товара: 50769
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 540 руб. -34%
5 327 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Объем, л
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, г.
960
Описание товара Термос Biostal NR-1800
Пищевой термос с широкой горловиной NR-1800 с двумя металлическими контейнерами. Контейнеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/8 и предназначены для хранения горячей и холодной пищи, овощей, фруктов и льда. Объём каждого контейнера 500мл.
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Пищевой термос с широкой горловиной NR-1800 с двумя металлическими контейнерами. Контейнеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/8 и предназначены для хранения горячей и холодной пищи, овощей, фруктов и льда. Объём каждого контейнера 500мл.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NR-1800 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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