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Термос Biostal NR-1800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NR-1800

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Термос Biostal NR-1800 - фото 3
Термос Biostal NR-1800 - фото 4
Термос Biostal NR-1800 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NR-1800 - фото 1
  • Термос Biostal NR-1800 - фото 2
  • Термос Biostal NR-1800 - фото 3
  • Термос Biostal NR-1800 - фото 4
  • Термос Biostal NR-1800 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
3 540 руб.  5 327 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50769
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термос Biostal NR-1800
3 540 руб. -34%
5 327 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, г.
960

Описание товара Термос Biostal NR-1800

Пищевой термос с широкой горловиной NR-1800 с двумя металлическими контейнерами. Контейнеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/8 и предназначены для хранения горячей и холодной пищи, овощей, фруктов и льда. Объём каждого контейнера 500мл.

Отзывы о товаре Термос Biostal NR-1800




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Пищевой термос с широкой горловиной NR-1800 с двумя металлическими контейнерами. Контейнеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/8 и предназначены для хранения горячей и холодной пищи, овощей, фруктов и льда. Объём каждого контейнера 500мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NR-1800 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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