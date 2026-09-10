Термос Biostal NGC-1700 1,7л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%3 180 руб. 4 295 руб.
В наличии
Код товара: 343460
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 180 руб. -26%
4 295 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.7
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х13
Вес, кг.
1.08
Описание товара Термос Biostal NGC-1700 1,7л
Универсальный пищевой термос NGС ТМ «BIOSTAL» из серии АВТО. Выполненный из высококачественных материалов, этот универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Пробка дополнительно оснащена кнопкой, позволяющей легко и быстро налить напиток. Крышка-чашка с ручкой удобна в использовании. Термос оснащён складной ручкой и ремешком для удобной носки.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.7
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Универсальный пищевой термос NGС ТМ «BIOSTAL» из серии АВТО. Выполненный из высококачественных материалов, этот универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Пробка дополнительно оснащена кнопкой, позволяющей легко и быстро налить напиток. Крышка-чашка с ручкой удобна в использовании. Термос оснащён складной ручкой и ремешком для удобной носки.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NGC-1700 1,7л - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термос Biostal NGC-1700 1,7л