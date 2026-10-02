Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л
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Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%3 140 руб. 4 726 руб.
В наличии
Код товара: 186454
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 140 руб. -34%
4 726 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
8
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х10х10
Вес, г.
788
Описание товара Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л
Термос Rondell Fiero RDS-910 объемом 1 л станет вашим незаменимым спутником в любом месте – на работе, пикнике или командировке, ведь отличается весьма небольшими размерами. Благодаря наличию колбы из нержавеющей стали внутри аксессуара поддерживается максимальная температура на протяжении длительного времени – так, о необходимости подогрева чая или кофе вам не придется беспокоиться в течение 8 часов. Еще один плюс модели Rondell Fiero RDS-910 – ее крышка с легкостью выступит в качестве импровизированной чашки, позволяющей насладиться любимыми напитками с особым комфортом. А узкая горловина термоса гарантирует, что ни одна капля чая или кофе не прольется мимо кружки.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
8
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Термос Rondell Fiero RDS-910 объемом 1 л станет вашим незаменимым спутником в любом месте – на работе, пикнике или командировке, ведь отличается весьма небольшими размерами. Благодаря наличию колбы из нержавеющей стали внутри аксессуара поддерживается максимальная температура на протяжении длительного времени – так, о необходимости подогрева чая или кофе вам не придется беспокоиться в течение 8 часов. Еще один плюс модели Rondell Fiero RDS-910 – ее крышка с легкостью выступит в качестве импровизированной чашки, позволяющей насладиться любимыми напитками с особым комфортом. А узкая горловина термоса гарантирует, что ни одна капля чая или кофе не прольется мимо кружки.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - по цене 3140 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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