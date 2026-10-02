Top.Mail.Ru
Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 1
Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 2
Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 3
Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 4
Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 1
  • Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 2
  • Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 3
  • Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 4
  • Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
3 140 руб.  4 726 руб. 
Начислим 314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 186454
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л
3 140 руб. -34%
4 726 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
8
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х10х10
Вес, г.
788

Описание товара Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л

Термос Rondell Fiero RDS-910 объемом 1 л станет вашим незаменимым спутником в любом месте – на работе, пикнике или командировке, ведь отличается весьма небольшими размерами. Благодаря наличию колбы из нержавеющей стали внутри аксессуара поддерживается максимальная температура на протяжении длительного времени – так, о необходимости подогрева чая или кофе вам не придется беспокоиться в течение 8 часов. Еще один плюс модели Rondell Fiero RDS-910 – ее крышка с легкостью выступит в качестве импровизированной чашки, позволяющей насладиться любимыми напитками с особым комфортом. А узкая горловина термоса гарантирует, что ни одна капля чая или кофе не прольется мимо кружки.

Отзывы о товаре Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
8
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Описание
Термос Rondell Fiero RDS-910 объемом 1 л станет вашим незаменимым спутником в любом месте – на работе, пикнике или командировке, ведь отличается весьма небольшими размерами. Благодаря наличию колбы из нержавеющей стали внутри аксессуара поддерживается максимальная температура на протяжении длительного времени – так, о необходимости подогрева чая или кофе вам не придется беспокоиться в течение 8 часов. Еще один плюс модели Rondell Fiero RDS-910 – ее крышка с легкостью выступит в качестве импровизированной чашки, позволяющей насладиться любимыми напитками с особым комфортом. А узкая горловина термоса гарантирует, что ни одна капля чая или кофе не прольется мимо кружки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Rondell RDS-910 Fiero 1л - по цене 3140 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...