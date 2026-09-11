Top.Mail.Ru
Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - фото 1
Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - фото 2
Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - фото 3
Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - фото 1
  • Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - фото 2
  • Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - фото 3
  • Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 710 руб.  5 704 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50770
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л
3 710 руб. -35%
5 704 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х14
Вес, кг.
1.2

Описание товара Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Предназначен для хранения горячих первых и вторых блюд. Одно из главных достоинств – наличие трех контейнеров, это позволяет одновременно хранить и первое, и второе блюдо. Имеет удобную ручку для переноски.

Отзывы о товаре Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Предназначен для хранения горячих первых и вторых блюд. Одно из главных достоинств – наличие трех контейнеров, это позволяет одновременно хранить и первое, и второе блюдо. Имеет удобную ручку для переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - стоимость товара 3710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...