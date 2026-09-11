Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый
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Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%6 650 руб. 12 928 руб.
В наличии
Код товара: 506519
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 650 руб. -49%
12 928 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х13
Вес, г.
990
Описание товара Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый
Термос Stanley Classic (1,9 литра) подойдет для всех любителей активного отдыха. Изделие имеет вакуумную изоляцию, что способствует длительному поддержанию температуры. Для комфортной транспортировки термоса предназначена удобная ручка.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Термос Stanley Classic (1,9 литра) подойдет для всех любителей активного отдыха. Изделие имеет вакуумную изоляцию, что способствует длительному поддержанию температуры. Для комфортной транспортировки термоса предназначена удобная ручка.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6650 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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